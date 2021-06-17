Kalpazanların son kurbanı Türkiye'nin en büyük bankası | Video

Türkiye genelinde gerçeğinden ayırt etmenin imkansız olduğu dövizler yüzünden birçok esnaf büyük zarara uğradı. Türkiye'nin dev bankalarından birini eski tip para sayma makinesi kullandığı için 10 dakika içinde 255 bin 700 Türk Lirasını kalpazanlara kaptırdı. Piyasada sahte doların dolaştığına dikkat çeken Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para sayma makinelerinin yanıltıcı olabileceği konusunda esnaf ve banka çalışanlarına uyarıda bulundu.

Türkiye'de son günlerde piyasaya sürülen sahte dolarlar esnafın kabusu oldu. Özellikle kuyumcular, dövizciler ve bankaları hedef alan kalpazanların yaptığı dövizler eski tip para sayma makinelerinden rahatlıkla geçebiliyor. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, para sayma makinelerinin yeni yazılımlarla güncellenmesi gerektiğini belirtiyor. Gerçeğinden ayırt etmenin imkansız olduğu dövizler yüzünden Türkiye genelinde birçok esnaf büyük zarara uğradı. Piyasada sahte doların dolaştığına dikkat çeken güvenlik birimleri, para sayma makinelerinin yanıltıcı olabileceği konusunda esnaf ve banka çalışanlarına uyarıda bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BANKASINI DOLANDIRDILAR

Türkiye'nin önde bankalarından biri kalpazanların yeni kurbanı oldu. Ankara'nın Sincan İlçesi'ndeki kamu bankasının şubesine gelen Mehmet D.(35) gişe de işlem yapan görevliye, 'arkadaşımın hesabına dolar yatıracağım' dedi. Banka görevlisi, Mehmet D.'den aldığı 50'lik 400 doları para sayma makinasına koyarak sahne olup olmadığını kontrol etti. Dolarların herhangi bir şekilde para sayma makinasına takılmaması üzerine banka görevlisi, Mehmet D.'nin İzmir'deki arkadaşı Osman D.'nin hesabına dolarları aktardı. Mehmet D. para sayma makinasının eski sürüm olduğunu çözerek aracında bulunan sahte 29 bin 450 doları alıp tekrar bankaya giriş yaptı. Aynı işlemi tekrarlatan Mehmet D., arkadaşı Osman D.'nin hesabına toplam 29 bin 850 dolar yatırmayı başardı. Osman D. hesabında bulunan doları 255 bin 700 Türk lirasına çevirerek çekti.

GENEL MERKEZ DOLARLARIN SAHTE OLDUĞUNU ANLADI

Bankanın Genel Merkezine gönderilen dövizler, yapılan son inceleme de sahte olduğunu ortaya çıktı. Bunun üzerine Genel Merkez, şubeden gelen dolarların sahte olduğunu belirterek Sincan şubesine tekrar gönderdi. Şube yetkilileri Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler, dolarları kontrol etmek için para sayma makinasından tekrar geçirdiklerinde para sayma makinasının eski ve güncel olmadığını fark etti. Bunun üzerine polis, banka görevlisi tarafından Mehmet D.'yi telefon ile ulaşarak 'yapılan işlemde imzanın eksik olduğunu' söyleyerek gelmesini istedi. Mehmet D. banka görevlisine 'Ankara dışındayım. Geldiğimde imza atmaya gelirim' diyerek görüşmeyi sonlandırdı.

BANKADA SUÇÜSTÜ

Ankara'ya 2 ay sonra tekrar gelen kalpazanlar hedefinde yine bankasının Kazımkarabekir şubesi oldu. Kalpazanlardan Osman D. aynı yöntemle bu sefer Mehmet D.'nin hesabına 400 dolar yatırmak istediğini söyledi. Banka görevlisi para sayma makinesinden dolarları geçirdiğinde sahte olduğunun çıkması üzerine işlemi gerçekleştirmedi. Osman D. banka görevlisine dolandırıldığını anlatarak şubeden ayrıldı. Banka görevlileri durumu Ankara Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne bildirdi. Kalpazanlar tekrar şanslarını denemek için aynı bölgede bulunan başka bankanın şubesini seçti. Kalpazanlardan Osman D. banka görevlisine sahte 400 dolar verdiği sırada polis ekipleri suç üstü yaparak gözaltına aldı. Ekipler otomobil de bekleyen Mehmet D.'yi de yakalarken, araçta yapılan aramada 24 bin 250 sahte dolar ele geçirdi. Emniyette ifadesi alınan kalpazanalar, '2012 yılında tırlarını dolar ile sattıklarını kendilerinde dolandırıldığını' söyledi. Adliye sevk edilen iki kalpazan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.