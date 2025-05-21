Video Yaşam Kapadokya'da büyük panik! Sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine indi | Video
Kapadokya'da büyük panik! Sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine indi | Video

Kapadokya'da büyük panik! Sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine indi | Video

21.05.2025 | 12:20

Nevşehir'de peri bacalarının üzerine güvenli iniş yapan sıcak hava balonunun sepetini terk ederek mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre; Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde meydana gelen olayda; sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı. Panik yapan turistler balonunun sepetinden inerken, sıcak hava balonu da tekrar havalanarak güvenli bölgeye inerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler kayalıkların üzerinde mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı.
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