Kapadokya'da büyük panik! Sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine indi | Video
Nevşehir'de peri bacalarının üzerine güvenli iniş yapan sıcak hava balonunun sepetini terk ederek mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.
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