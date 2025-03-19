Karaman’da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video
Karaman’da kontrolden çıkması sonucu kaldırıma çarparak takla atan otomobilin kadın sürücüsü yaralandı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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