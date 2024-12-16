Kars, Antarktika'ya döndü! Hava sıcaklığı -18 dereceyi gördü | Video
Kars'ta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Soğuk hava nedeni ile Kars Baraj Gölü buz tuttu, ortaya çıkan görüntüler Antarktika'yı andırdı.
Kars'ta soğukların hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden vatandaşlar, "Son günlerde kar yapışının ardından havalar baya soğudu, geceleri eksi 18 dereceye kadar hava sıcaklığı düştü. Kars Baraj Gölü'de soğuklardan nasibini alarak tamamen dondu" dedi.
Soğukların etkili olduğu kentte dere ve Kars Çayı da buz tuttu. Soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği öğrenildi. 1 günde aşırı soğuklardan donan Kars Baraj Gölü havadan görüntülendi.
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