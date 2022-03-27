Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyordu. Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması | Video

Tam sekiz sene önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçiren "Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık sağlık durumu ile merak konusu. Magazine düşen son dakika haberi Kenan Işık'ın sağlık durumunu yeniden gündeme getirdi. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kim Milyoner Olmak İster? programının unutulmaz sunucusu Kenan Işık 2014 yılından bu yana komada. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu ve sunucu Kenan Işık'ın son hali hakkında yakın arkadaşı Ozan Zeybek'ten açıklama gelmişti. Peki, Kenan Işık uyandı mı?, Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? Kenan Işık hakkında son açıklama usta oyuncu Selçuk Yöntem'den geldi.

Dadı dizisi ve Kim Milyoner Olmak İster programıyla tanınan Kenan Işık 21 Mart 2014 günü geçirdiği kaza sonucunda tam 8 yıldır tedavi altında. Spor salonundayken saunaya giren ve düşüp başını vuran Işık, kaza sonrasında bilinci kapalı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gören Kenan Işık bir daha ekranlara dönemedi. Ünlü sunucunun sağlık durumuyla ilgili bilgiler zaman zaman paylaşılıyor. Son olarak Kenan Işık'ın son hali hakkında Selçuk Yöntem'den bir açıklama geldi.