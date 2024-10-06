Video Yaşam Kereste fabrikasındaki yangında ölmek üzere olan tavşana, sağlık ekipleri müdahale etti | Video
Kereste fabrikasındaki yangında ölmek üzere olan tavşana, sağlık ekipleri müdahale etti | Video

Kereste fabrikasındaki yangında ölmek üzere olan tavşana, sağlık ekipleri müdahale etti | Video

06.10.2024 | 10:41

Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden ekipler, fabrikanın yönetim kısmında yaralı bir tavşan bularak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı tavşan, sağlık ekipleri tarafından müdahale ederek Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne teslim etti.

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Yangın, Karacabey ilçesi Harmanlı Mahallesi Bursa-Balıkesir Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, palet fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 saatin ardından yangını kontrol altına aldı. Öte yandan, yangına müdahale sırasında 2 itfaiye eri dumandan etkilendi.

YARALI TAVŞANA SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Palet fabrikasının yönetim kısmında bakıldığı öğrenilen tavşan, ölmek üzereyken yangına müdahale eden ekipler tarafından fark edilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve panikten bayılan tavşana sağlık ekipleri oksijen ve su vererek müdahale etti. Kısa sürede kendine gelen tavşanı kurtaran sağlık ekipleri, hemen tavşanı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesine'ne teslim etti. Yaralı tavşan, tedavi altına alındı.

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