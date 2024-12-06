Kira ödemeyen kiracı, tahliye kararıyla evden çıkarılan eşyaları benzin dökerek ateşe verdi! | Video
Konya'da kira ödemeyen kiracı, ev sahibi tarafından aldırılan tahliye kararının ardından evden çıkarılan eşyalarının bir kısmını benzin dökerek ateşe verdi.
Olaya tanık olan Süleyman Pekmez, "Arabayla eşyaların sahibi geldi. Benzin dökerek kaçtı gitti. Burayı bu şekilde yaktılar. Evden eşyaları çıkartılırken yaktı gitti" dedi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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