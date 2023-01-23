Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, çöp kutusuna çarptı: 4 yaralı | Video
Kocaeli'de sürücüsünün önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptığı UTV, kontrolden çıkarak çöp kutusuna çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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