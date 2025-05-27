Video Yaşam Lüks aracıyla drift atan sürücü yakalandı | Video
Lüks aracıyla drift atan sürücü yakalandı | Video

Lüks aracıyla drift atan sürücü yakalandı | Video

27.05.2025 | 12:35

Bursa’da trafik kurallarını hiçe sayarak drift atan sürücü emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, 46 bin lira idari ceza uygulandı. O sürücü ceza makbuzuyla polis merkezinin önünde poz verdi.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde trafik kurallarını hiçe sayarak çevreye rahatsızlık veren A.S. isimli sürücü, trafikte drift atarak ilerlediği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Vatandaşların ihbarları ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube ekipleri, A.S.'nin drift atmak, abartı egzoz kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek gibi eylemler gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanan sürücünün aracı trafikten men edildi, ehliyetine el koydu. 46 bin lira ceza yiyen sürücü ise ceza makbuzlarıyla birlikte polis merkezinin önünde fotoğraf çektirdi.
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