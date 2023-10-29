Video Yaşam Manisalı çiftçiden traktörle 100. yıl kutlaması
Manisalı çiftçiden traktörle 100. yıl kutlaması

Manisalı çiftçiden traktörle 100. yıl kutlaması

29.10.2023 | 18:04

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çiftçilik yapan Remzi Çizmeci adlı çiftçi Cumhuriyetin 100. yılında anlamlı bir kutlamaya imza attı.

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