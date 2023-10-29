Manisalı çiftçiden traktörle 100. yıl kutlaması
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çiftçilik yapan Remzi Çizmeci adlı çiftçi Cumhuriyetin 100. yılında anlamlı bir kutlamaya imza attı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Manisalı çiftçiden traktörle 100. yıl kutlaması 29.10.2023 | 18:04
01:34
Karadeniz’de 100. yıl coşkusu | Video 29.10.2023 | 15:50
08:09
Cumhuriyet Bayramı'nda komandolar zeybek oynadı | Video 29.10.2023 | 15:37
08:43
00:43
00:53
01:50
03:18
06:16
Ölen eşinden gelen mektup duygulandırdı | Video 29.10.2023 | 13:21
00:52
06:11
00:50
Şanlıurfa’da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada | Video 29.10.2023 | 12:32
00:34
00:15
Kastamonu’da gece çıkan yangında üç ev küle döndü | Video 29.10.2023 | 10:57
05:30
Aynı yönde seyreden 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video 29.10.2023 | 10:48
00:47
Otomobilin çarptığı genç kız asfaltta metrelerce sürüklendi | Video 29.10.2023 | 10:35
12:02
02:53
Silivri'de geri dönüşüm fabrikasında yangın | Video 29.10.2023 | 09:41
02:54
Ayvalık’ta 52 düzensiz göçmen kurtarıldı | Video 29.10.2023 | 09:40
04:32
Kapadokya'da gökyüzünde Cumhuriyet coşkusu | Video 29.10.2023 | 09:08