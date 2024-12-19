Mersin'de gümrük memurları ve müşavirlere yönelik rüşvet operasyonu: 114 gözaltı | Video
Mersin'de Gümrük İdaresinde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen 'zincir' adı verilen rüşvet operasyonunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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