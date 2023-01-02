Müge Anlı, Arife Gökçe'ye cinsel içerikli mesajlar atan Sapık Sinan'a ateş püskürdü! Olay günü pantolonunu mu yaktı? | Video
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ATV'nin sevilen programı Müge Anlı'da gündeme gelen 64 yaşındaki Arife Gökçe takıntılı komşusunun kurbanı mı? Olay günü neden Arife Gökçe'nin evinin önündeydi? Sinan Sardoğan, özür dilemek için gittiğini, sonrasında tarlasına gidip çalı topladığını oradan geçmediğini söyledi. Sunucu Müge Anlı daha sonra Sapık Sinan'ın olay günü eşyalarını yıkadığı ve pantolonunu yaktığını açıkladı.