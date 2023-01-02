Video Yaşam Müge Anlı'dan tacizci Sinan Sardoğan'a sert tepki: "Sana varya bir uçarım buradan..." | Video
Müge Anlı'dan tacizci Sinan Sardoğan'a sert tepki:

Müge Anlı'dan tacizci Sinan Sardoğan'a sert tepki: "Sana varya bir uçarım buradan..." | Video

02.01.2023 | 14:21

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Müge Anlı, kendisinden yaşça büyük kadınları taciz eden Sinan Sardoğan'a tepki gösterdi. Arife Gökçe'nin kaybolmasında baş şüpheli olan Sinan Sardoğan'ın tutarsız yanıtları hem izleyicileri hem de Müge Anlı'yı bezdirdi. Müge Anlı sorularına kaçak yanıt veren Sinan Sardoğan'a "Sana varya bir uçarım buradan. Bacaklarıma da bakma, yararım senin beynini" diyerek tepki gösterdi.

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