Müge Anlı'da esrarengiz olay: Hasan Çelik öldürüldü mü? 29.01.2024 | 13:01 atv'nin çok izlenen rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ocak 2024 Pazartesi canlı yayınında son dakika | Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen kayıp Hasan Çelik olayında yeni gelişme: Kayıp Hasan Çelik'in patronu Ali Bal, son haftalarda neler yaşandığını anlattı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hasan Hüseyin Çelik'in eşi Seher Çelik'in hedefindeki isim yayında gündeme geldi. Hasan Çelik'in patronu konuştu. İddiaya göre eşinin kaybolmasından 1 hafta sonra sonra eşinin çalışma arkadaşlarının numarasını istedi fakat hoş olmayan konuşmalar yaşandığını, kızının da kendisinden babasının 3 günlük çalışma parasını istediğini anlattı.