Onbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira…
İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 100 milyon lira olan 73 bin 104 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:56
Antalya'da dehşet! Çelimsiz genci döverek böyle komalık etti! 15.10.2024 | 11:27
00:36
Onbinlerce ele geçirdiler… Piyasa değeri 100 milyon lira… 15.10.2024 | 11:16
00:38
00:21
İstanbul'da kadın yolcuyu ısrarla taciz eden şüpheliye dayak kamerada! 15.10.2024 | 10:27
00:32
Avcılar’da otomobille motosiklet böyle çarpıştı 15.10.2024 | 10:04
01:32
Erzincan'da karga ile kasabın gülümseten dostluğu kamerada 15.10.2024 | 09:53
00:28
Cezaevi firarisinden gazetecilere: “Başlığı düzgün atın” 15.10.2024 | 09:34
01:56
Zonguldak'ta çarpışan araçlardan birisi alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı 15.10.2024 | 09:27
01:26
Adana'da kan donduran cinayet! Annesini bıçaklayıp bastonla boğarak öldürdü 15.10.2024 | 09:23
01:04
Elazığ’da 4,4 büyüklüğünde deprem 15.10.2024 | 09:09
03:12
Esra Erol’da sahte mehdi ve müritleri tutuklandı! 14.10.2024 | 21:05
00:17
04:09
Atatürk’ün açtığı hastane binası 1 asırdır ayakta | Video 14.10.2024 | 16:16
03:13
Çatıdaki yangını hortumla söndürmeye çalıştı | Video 14.10.2024 | 16:15
03:39
KUYU-36 operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı | Video 14.10.2024 | 16:15
00:56
İzmir'de 2 milyon liralık yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı | Video 14.10.2024 | 16:15
00:15
02:06
Elazığ’da oltaya 38 kiloluk dev Fırat turnası takıldı | Video 14.10.2024 | 16:15
01:00
Büyükçekmece’de drift atan sürücüye ceza yağdı | Video 14.10.2024 | 15:04
00:34
Sefaköy'de metrobüs yangını | Video 14.10.2024 | 15:04