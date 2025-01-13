Video Yaşam Örümcek adam gibi girdiği dükkandan çelik kasa soyarken yakalandı | Video
Örümcek adam gibi girdiği dükkandan çelik kasa soyarken yakalandı | Video

Örümcek adam gibi girdiği dükkandan çelik kasa soyarken yakalandı | Video

13.01.2025 | 10:41

Ardahan’da bir iş yerine girip yakalanmamak için güvenlik kamerasına tırmanan çelik kasa hırsızı, 12 yıldır aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı çıktı. Hırsızın güvenlik kamerasını çevirdiği anlar saniye saniye kayda yansırken, o şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı.

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30 yıl hapis cezasıyla aranan ve 12 yıldır kayıplara karışan G.D., Kocaeli, Tekirdağ, Kahramanmaraş'ta soygun yapıp ardından Ardahan'a geldi. Burada bir işyerindeki çelik kasayı patlatmak için giren şüpheli, güvenlik kamerasına tırmanıp açıyı değiştirdi. O anlar saniye saniye kayıtlara geçerken, şüpheli patlattığı kasadan paraları alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. 18 saatlik kamera çalışması yapan polis, şüphelinin saklandığı yere operasyon düzenledi. 83 bin lira para ve çok sayıda mermi ile firari hükümlü G.D. ve 2 arkadaşı kenti terk etmek üzereyken yakalandı.

3 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI
İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. il Emniyet Müdürlüğü, suçlulara fırsat vermemek için 'huzur' ve güven için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

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