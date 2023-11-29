Ranzanın gizli bölmesinden çıktı! FETÖ'cü öğretmenin 6 yıllık firarındaki son sözü 'bitti' oldu | Video
Muğla’da hakkında terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay cezası bulunan ihraç edilmiş öğretmen, Denizli’deki evinin gizli bölmesinde yakayı ele verirken son sözü 'bitti' oldu.
Detaylı inceleme yapan ekiplerin dikkati sayesinde Gülçin Y. kıskıvrak yakalandı. Gizli bölmede çıkan firari FETÖ'cü öğretmenin son sözü ise 'bitti' oldu. Sağlık kontrollerinin ardından adliye sevk edilen Gülçin Y., kendisine yöneltilen "Neden kaçtınız?" sorularını yanıtsız bırakırken, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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