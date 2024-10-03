Rezan Epözdemir "2 yıldır çok ciddi bir hukuki mücadele yürütüyorduk"
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasının ardından; Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıklamalarda bulundu.
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