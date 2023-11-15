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Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video

Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video

15.11.2023 | 10:05

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci 20 günde ruhsatsız silah yakalatan 101 kişinin tutuklanmasıyla asayiş olaylarının yüzde 35 azaldığını ifade etti.

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Adana'da son dönemlerde ruhsatız silah taşıyan kişilere yönelik asayiş ekipleri hız kesmeden gece ve gündüz uygulamalarına devam ediyor. 20 gün içerisinde 101 kişinin ruhsatsız tabanca taşıdığı için tutuklandığını ifade eden İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, "Adliyemizin çalışmaları bu şekilde devam ediyor, bizler huzurlu şehir için ateşli silahlar mücadelemiz devam ediyor. Sokaklarda bunlara müsaade etmiyoruz, yakalananlar adliyeye gönderiliyor. Adliyemize gerekli cezaları veriyor" dedi.

"ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 35'LİK DÜŞÜŞ OLDU"
İnci, "Ruhsatsız silah taşıyanlarının tutuklanmasından sonra, tüm olaylarımızda, yüzde 35'in üzerinde bir düşüş oldu. Bu da Adana için çok güzel bir netice, inşallah bu tüm Türkiye'de uygulanır. Bununla birlikte daha da asayiş olaylarında düşüşler meydana gelir" diye konuştu.

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