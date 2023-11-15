Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci 20 günde ruhsatsız silah yakalatan 101 kişinin tutuklanmasıyla asayiş olaylarının yüzde 35 azaldığını ifade etti.
"ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 35'LİK DÜŞÜŞ OLDU"
İnci, "Ruhsatsız silah taşıyanlarının tutuklanmasından sonra, tüm olaylarımızda, yüzde 35'in üzerinde bir düşüş oldu. Bu da Adana için çok güzel bir netice, inşallah bu tüm Türkiye'de uygulanır. Bununla birlikte daha da asayiş olaylarında düşüşler meydana gelir" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:26
Ruhsatsız silah yakalatanlar tutuklandı, asayiş olayları düştü | Video 15.11.2023 | 10:05
02:22
Adana’da yunus polislerinden nefes kesen gösteri | Video 15.11.2023 | 10:02
01:00
Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 15.11.2023 | 10:02
01:28
00:59
Tekirdağ'da DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey sorumlu tutuklandı | Video 15.11.2023 | 09:22
01:40
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı! | Video 15.11.2023 | 08:43
01:08
Konya’da kamyonet sürücüsü direksiyon başında ölü bulundu | Video 15.11.2023 | 08:41
01:40
Kadıköy'de alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ağır yaralı | Video 15.11.2023 | 08:41
04:05
Edirne’de şehrin göbeğinde polislerin koyun sürüsüyle imtihanı | Video 15.11.2023 | 08:41
00:59
Çocuklara silah satan şahıs yakalandı | Video 15.11.2023 | 08:41
00:46
Burdur'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 15.11.2023 | 08:43
00:59
Çocuklara silah satan şahsın evine baskın | Video 15.11.2023 | 08:41
04:53
Mantar toplarken gök taşı buldu 14.11.2023 | 23:33
03:29
01:34
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 7 tutuklama | Video 14.11.2023 | 16:22
01:45
03:12
Bartın'da yolcu minibüsü devrildi 3'ü ağır, 11 yaralı | Video 14.11.2023 | 15:04
01:54
02:18
Silifke’de sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar suya gömüldü | Video 14.11.2023 | 15:08
01:28
Ters yönde giden otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 2 yaralı | Video 14.11.2023 | 14:51