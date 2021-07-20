Video Yaşam Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu | Video

Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu | Video

Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu | Video
20.07.2021 | 10:16

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Burdur’un Yeşilova ilçesindeki ‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak ünlenen Salda Gölü’ne Kurban Bayramı tatilinde yerli ve yabancı turistler akın etti.

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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsalıyla görenlerin hayran kaldığı Salda Gölü'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve özellikle turlar aracılığı ile Rusya'dan gelen ziyaretçilerini ağırlayan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar kısmında yasak olduğu için göle giremeyen vatandaşlar Tabiat Parkı kısmında göle girerek serinleme fırsatı buluyor. NASA'nın Mars'taki Jezero Krateri ile benzer mineral oluşumuna ve jeolojik yapıya sahip olduğunu açıklaması ile Dünya'da gündem haline gelen Salda Gölü'nde yerli ve yabancı turistler doğal güzelliği yakından görme fırsatı buluyor. Göl kıyısında gezip, bol bol fotoğraf çektiren, ve gölün keyfiyi yaşayan yerli ve yabancı turistler, Kurban Bayramı tatilinde Salda Gölü'nü tercih ederek tatilin tadını çıkardı.

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