Video Yaşam Şanlıurfa’da suç örgütü çetesine operasyon: 3’ü organizatör 11 kişiye gözaltı | Video
Şanlıurfa’da suç örgütü çetesine operasyon: 3’ü organizatör 11 kişiye gözaltı | Video

Şanlıurfa’da suç örgütü çetesine operasyon: 3’ü organizatör 11 kişiye gözaltı | Video

20.10.2023 | 11:50

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde jandarma ekipleri “El Halaf” suç örgütüne operasyon düzenledi. Operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi, 3’ü organizatör 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekiplerince, Karaköprü ilçesinde "El Halaf" suç örgütünün kaldığı bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 2 bin dolar, 20 bin TL nakit para, 25 bin Suriye Lirası, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda 3 organizatör ile 8 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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