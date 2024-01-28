Video Yaşam Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı! 1 kişi öldü | Video

28.01.2024 | 13:11

İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının 2 kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." dedi.

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