Şişli'de hırsızlık yaptıkları evden kediyi de çalıp kaçtılar! | Video 28.07.2023 | 16:26 ŞİŞLİ'de, hırsızlık amacıyla apartman dairesine giren 3 kişi, ev sahibi ile arkadaşı uyurken cep telefonu, laptop ve bir miktar para ile birlikte evin kedisini çaldı. Kedinin sahibi Merve Zeyni kedisinin manevi yönden annesi ve babası kadar değerli olduğunu belirterek "Evimden çocuğumu çaldılar" dedi. Hırsızların apartmana girişleri ve kediyle birlikte ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fulya Mahallesi'nde 23 Temmuz Pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana gelen olayda, ev sahibi Merve Zeyni ile arkadaşı odalarında uyuduğu sırada, yüzlerini cerrahi maskeyle gizlemiş 3 kişi hırsızlık amacıyla dairelerine girdi. Odaları dolaşan hırsızlar, Zeyni ile arkadaşına ait 2 laptop, 2 cep telefonu, takılar ve içinde döviz cinsinden paranın da bulunduğu toplam 12 bin lirayı çaldı. Gözüne kestirdikleri eşya ve paraları çalan hırsızlar, evden çıkarken Merve Zeyni'nin 3 yaşındaki İran cinsi 'Mar' adlı kedisini de yanlarında götürdü.Hırsızlığın gerçekleşmesinden yaklaşık yarım saat sonra uyanan arkadaşı, cep telefonunu bulamayınca Merve Zeyni'yi uyandırdı. Zeyni ile arkadaşı evin içinde telefonu aradıkları sırada daire kapısının aralıklı olduğunu fark etti. Laptopları ve cep telefonlarını aramalarına rağmen bulamayan ev sahibi ile arkadaşı eve hırsız girdiğini anladı. 3 yaşındaki kedisi Mar'ın da evde olmadığını fark eden Zeyni, apartmanın güvenlik kamerasına baktığında kedisinin de çalındığını gördü. Olayın ardından polise haber veren Merve Zeyni, daha sonra savcılığı suç duyurusunda bulundu.Ev sahibi Merve Zeyni hırsızların o sabah başka apartmanlara da girmeye çalıştıklarını belirterek ?Pazar günü arkadaşım uyandığında başucundaki telefonunun yok olduğunu fark edip bana sormaya geldi. Sonrasında koltuğun kenarına düşmüş olabileceğini düşünerek ben yataktan fırlayıp ona baktım. Sonrasında kapının aralık olduğunu, yani aslında 'bir tık' yapacak kadar bir boşluk bırakıldığını fark ettik. Sonrasında, arkadaşımın içinde bilgisayarının olduğu sırt çantası, benim bilgisayarım, takılarım ile birlikte kedimi de alıp gittiklerini fark ettik. Çünkü kedimin kaçmış olabileceğini düşünüp bütün apartmanı ayağa kaldırdığım zaman hiçbir yerde bulamadık. Kaçma gibi bir huyu da olan kedi değil. Polise gittik, kamera ve parmak izi için geldiklerinde hiçbir parmak izi bulamadılar. Kameralara baktığımızda bu insanların kedimle ve her şeyimizle birlikte dışarı çıktıklarına dair görüntüler var" dedi.Hırsızların yanlarında götürdüğü kedisinin uysal olduğunu ifade eden Zeyni ?Marsesine kesinlikle bakar. Gördüğünüzde gel gel diye seslenirseniz kesinlikle sakin bir şekilde durur. Ayrıca 3 yaşında olduğu için onun satışını gerçekleştirmeleri biraz zor olabilir. Sokağa bırakma ihtimalleri var. İnsanlara çok alışık olmadığı için kenara bir yere tüneyecektir. Eğer gören, duyan olursa, bana bir şekilde haber verirlerse çok sevinirim" diye konuştu.Merve Zeyni hırsızlık olayından bu yana evine girmekte zorlandığını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Maddi zarar kesinlikle yerine konulabilir. Ama ben evime girdiğim zaman kızımın yokluğunu her saniye yaşıyorum. Evime giremiyorum. Çok zor" Manevi olarak annemle babam kadar değerli diyebilirim. Evimden çocuğumu çaldılar. Sabahın 6'sında evime girip, her şeyimi çalıp bir de kedimi alıp çıktılar.Hırsızların apartmana girişleri ve kediyi de yanlarına alarak ayrılmaları güvenlik kamerasına da yansıdı.