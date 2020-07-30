Son Dakika Haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü’nden flaş Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez açıklaması | Video
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Son dakika... Ailesiyle birlikte yemek yediği lokantada, kimlik soran polislere yazılı emri görmek istediğini belirtip itiraz edince gözaltına alınan Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nden açıklama geldi.