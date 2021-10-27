Son Dakika: Müge Anlı' da Güldane Biçer davası başladı.. 7 yaşındaki İkranur'un davasında karar! | Video
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OTOMATİK OYNAT
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Güvenlik görevlisinin parmağını koparan kadına ilk duruşmada tahliye 27.10.2021 | 11:37
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İstanbul’da 295 kilo uyuşturucu ele geçirildi 27.10.2021 | 11:45
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İETT otobüsü yandı, vatandaşlar yangın tüpleri ile söndürdü 27.10.2021 | 11:28
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Dilara Yücel ve annesi hayatlarını boksa adadı 27.10.2021 | 10:53
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İstanbul’da "Mari" operasyonu! 295 kilo ele geçirildi | Video 27.10.2021 | 10:54
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Jirki aşiretinden düğünler için radikal karar 27.10.2021 | 10:53
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Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video 27.10.2021 | 10:25
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İstanbullu sürücülerin scooter isyanı: "Hayalet gibi her yerden çıkıyorlar" 27.10.2021 | 10:25
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Çırağını hortumla döven iş yeri sahibi gözaltında | Video 27.10.2021 | 10:31
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Damat düğünde dehşet saçtı: 2 yaralı 27.10.2021 | 10:17
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Konya'da boş binadaki yangın büyümeden söndürüldü 27.10.2021 | 10:17
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Bu da 2 buçuk metrelik "piton döner" 27.10.2021 | 10:05
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Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi | Video 27.10.2021 | 09:41
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Güngören'de yankesicilere operasyon | Video 27.10.2021 | 09:41
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Küçük Hasan'a polislerden duygusal sürpriz 27.10.2021 | 09:49
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Şanlıurfa'da iki grup birbirine girdi: 5 yaralı 27.10.2021 | 09:40
ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 27 Ekim 2021 Çarşamba canlı yayınında Müge Anlı'dan son dakika açıklaması!