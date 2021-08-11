SON DAKİKA: Sinop'ta sel sularında boğulmaktan son anda helikopterle böyle kurtarıldılar

Son dakika haberleri... Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı. Sinop Ayancık'ta sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşların helikopterle kurtarılma anı kameraya saniye saniye böyle yansıdı...