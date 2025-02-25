Tuzla'da ehliyetsiz sürücünün bankta oturan kadına çarptığı anlar kamerada | Video 25.02.2025 | 16:20 Tuzla'da 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, iş yerinin önünde oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı. 1 buçuk saat süren çalışmasıyla otomobilin altından kurtarılan Kaydan'ın belinde kırıklar olduğu öğrenilirken gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise serbest bırakıldı. Kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 11 Şubat'ta Tuzla'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki arkadaşıyla birlikte yola çıkan 14 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, o sırada iş yerinin önündeki bankta oturan Meral Bilgin Kaydan'a çarptı. Kaydan, otomobilin altında kalırken araçtan inen sürücü ve arkadaşları çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin altında kalan Kaydan'ı 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralı, hastaneye kaldırılırken belinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayın ardından ehliyetsiz sürücü serbest kalırken kaza öncesi, kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.