Video Yaşam Ünlü isimlerin geldiği film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar | Video
Ünlü isimlerin geldiği film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar | Video

Ünlü isimlerin geldiği film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar | Video

16.02.2025 | 10:39

Esenyurt’ta bir AVM’de film galasına gelen Çakal isimli rapçi ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver izdihama neden oldu. Çoğunluğu gençlerden oluşan hayranları önce birbirleriyle kavga etti, daha sonra birbirlerine yangın tüpü sıkıp paniğe neden oldu.

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Olay, dün Esenyurt'ta bir AVM'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, film galasına gelen ünlü Rap şarkıcısı Çakal ve İbrahim Tilaver'in hayranları izdihama neden oldu. Yoğun kalabalığın içinde bazı gençler arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, o esnada bir kişi etrafa yangın tüpü sıktı ve paniğe neden oldu. Polis ekipleri ve güvenlikler kalabalığı güçlükle sakinleştirirken, yaşanan o hareketli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, AVM'de yaşanan izdiham sırasında kavga eden gençler, salona giriş yapan Çakal ve İbrahim Tilaver'in kalabalığın arasında güçlükle ilerlemeye çalıştığı anlar yer aldı.
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