Ünlü isimlerin geldiği film galasında izdiham: Kavga sırasında yangın tüpü sıktılar | Video
Esenyurt’ta bir AVM’de film galasına gelen Çakal isimli rapçi ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver izdihama neden oldu. Çoğunluğu gençlerden oluşan hayranları önce birbirleriyle kavga etti, daha sonra birbirlerine yangın tüpü sıkıp paniğe neden oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:49
02:17
04:08
Çeşmeden 10 dakika su içen tekir kediyi görenler "İçi yanmış" dedi | Video 16.02.2025 | 10:39
03:14
Ankara’da barajlar alarm veriyor | Video 16.02.2025 | 10:39
00:12
05:01
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı | Video 16.02.2025 | 09:57
01:58
03:56
02:27
00:28
Yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa araç çarptı | Video 16.02.2025 | 08:41
01:09
01:43
Maltepe'de trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 16.02.2025 | 08:40
04:31
Eyüpsultan'da alev alan araçta patlamalar peş peşe geldi | Video 16.02.2025 | 08:40
04:20
Tuzla'da kolonlarında çatlak tespit edilen bina boşaltıldı | Video 16.02.2025 | 08:40
04:11
02:26
01:02
Manisa merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 10 kişi tutuklandı | Video 15.02.2025 | 15:12
00:55
Polis döşemecide gizli içki imalathanesini ortaya çıkardı: 5 gözaltı | Video 15.02.2025 | 14:56
00:45