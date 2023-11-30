Uzungöl’den kartpostallık kar manzaraları | Video 30.11.2023 | 09:56 Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içindeki bin 90 rakımlı Uzungöl kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanırken, o anlar havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yaz aylarında bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi gören Uzungöl, kış aylarında ise beyaz örtüsüyle ayrı bir güzelliğe büründü. Son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de tatilini geçiren turistler de yağan karın tadını çıkarırken, beyaz örtüyle kaplanan turizm merkezi havadan çekilen görüntüsü ile kendisini bir kere daha hayran bıraktı.