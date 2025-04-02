Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde tır yangını! O anlar kamerada | Video
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde seyir halinde olan tırın dorse kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiği o anlar kameraya yansırken, tır yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm dorse kısmını kapladı. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yangın söndürülerek bir süre soğutma çalışması yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın sonrası tırın dorse kısmında maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan, tırdan yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin yükseldiği tırın dorse kısmına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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