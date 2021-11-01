Video Yaşam Yol verme tartışmasında korkunç anlar! Yanındaki çocuğa aldırmadan ateş etti | Video
Yol verme tartışmasında korkunç anlar! Yanındaki çocuğa aldırmadan ateş etti | Video

Yol verme tartışmasında korkunç anlar! Yanındaki çocuğa aldırmadan ateş etti | Video

01.11.2021 | 16:46

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İstanbul Pendik’te yol verme tartışmasında bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken ağır yaralanan Ümit Özaki hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan şüpheli E.E.’yi saklandığı adreste olayda kullanılan silahla birlikte gözaltına aldı. Kameralara yansıyan kavga anından kucağında bir çocukla arada kalan kadının da olduğu görülüyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde Pendik Dumlupınar Mahellesi Gözdağı Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre Umut Özaki ile başka bir aracın sürücüsü E.E. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce belinden silahı çıkaran E.E. Özaki'ye silahla başından ateş etti. Silahlı saldırgan aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başından vurularak yaralanan Özaki olay yerindeki ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KUCAĞINDA ÇOCUKLA ARADA KALDI
Konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde yol kavgasına tutuşan iki sürücünün tartıştığı anlar görülüyor. Görüntülerde kucağında bir çocukla kavga arasında kalan kadının da olduğu görülüyor.

KULLANDIĞI SİLAHLA YAKALANDI
Kameralara yansıyan olayda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kaçan şüpheliyi yakalanmasına yönelik çalışmalarda E.E. isimli şahıs tespit edilen ikamet adresinde olayda kullanmış olduğu ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ile birlikte yakalandı.

Hakkında yapılan GBT sorgulamasında ise şüpheli şahsın dosyasında ''Görevi Yaptırmamak için direnme, Tehdit, Hırsızlık, Kasten yaralama ve motorsiklet hırsızlığı '' gibi suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.E. silahla kasten yaralama suçundan adi makamlara sevk edildi.

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