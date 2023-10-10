Zifte bulanan kaplumbağalar, 5 günlük yaşam savaşını kazandı | Video 10.10.2023 | 12:33 Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda yol yapım çalışmaları sırasında yeni ziftlenmiş yolun karşısına geçmeye çalışan 6 kaplumbağa zifte bulanarak hareket edemez oldu. Ekiplerin durumu fark etmesiyle koruma altına alınan 6 kaplumbağa 5 günlük tedavi sürecinin ardından yeniden hayata merhaba diyerek ait oldukları ormana salındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan 25 kilometrelik yolda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 yılı aşkın süredir devam eden genişletme ve yol yapım çalışmaları sırasında, Milli park Müdürlüğü ekipleri yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışmaları yakından takip etti. Ziftlenen yolda kontrol devriyesi yapan Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 adet kaplumbağayı tamamen zifte saplanmış ve hareket edemez durumdayken bulundu. Tedavi edilmeleri amacıyla Manisa İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaplumbağalar yaklaşık 5 gün süren yaşam savaşını kazandı. Kaplumbağalar, Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü ekipleri tarafından alındıkları yerde yeniden doğaya bırakıldı. Ekipler tarafından doğaya bırakılan kaplumbağalar, adeta koşarcasına Mili Park ormanı içerisinde gözden kayboldu.

"TİTİZ ÇALIŞMAYLA KAPLUMBAĞALAR KURTARILDI"

Spil Dağı Milli Parkı yolu kenarında kaplumbağaların bulunduğu yerde bahçesi olan olayın şahidin Ahmet Erdoğan, Milli Park ekiplerinin yol çalışması sırasında yaban hayatının olumsuz etkilenmemesi için gereken titizliği gösterdiğini ve bunun sonucunda kaplumbağaların kurtarıldığına işaret etti.

Erdoğan, "Yaklaşık 5 gün önce yol yapım çalışmaları esnasında ziftlenmiş yolun kenarından karşıya geçmeye çalışan 6 adet kaplumbağa zifte batmış şekilde ekipler tarafından fark edilerek alınmıştı. Hayvanlar tamamen zifte bulanmış ve bitkin vaziyette, hareket edemez durumdaydılar. Ölmek üzereydiler diyebilirim. Ama ekipler o kadar güzel tedavi etmişler ki, sanki yeniden dünyaya gelmiş gibi ziftten temizlenmişler. Yaban hayatına verdikleri önemden dolayı ekiplerimizi kutluyorum. Kaplumbağalarımız, gayet sağlıklı bir şekilde yaşam alanlarına geri döndüler." şeklinde konuştu.

Yavaşlığı ile bilinen kaplumbağaların koşarcasına ormana girmeleri, ekipler ve vatandaş tarafından hayretle izlendi.