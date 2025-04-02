Fenerbahçe-Galatasaray maçında saha karıştı!
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Mert Müldür ile Victor Osimhen arasında başlayan kavga, maçın geri kalan dakikalarında yedek kulübelerine sıçradı. İşte o anlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:47
Fenerbahçe-Galatasaray maçında saha karıştı! 02.04.2025 | 23:12
02:52
GOL | Fenerbahçe 1-2 Galatasaray 02.04.2025 | 21:46
04:37
GOL | Fenerbahçe 0-2 Galatasaray 02.04.2025 | 21:26
01:12
GOL | Fenerbahçe 0-1 Galatasaray 02.04.2025 | 21:05
01:19
GOL | Trabzonspor 3-2 Bodrum FK 02.04.2025 | 20:21
01:20
GOL | Trabzonspor 1-1 Bodrum FK 02.04.2025 | 18:21
01:02
GOL | Trabzonspor 2-2 Bodrum FK 02.04.2025 | 18:21
01:31
GOL | Trabzonspor 1-2 Bodrum FK 02.04.2025 | 18:20
01:24
GOL | Trabzonspor 1-0 Bodrum FK 02.04.2025 | 18:04
09:01
TÜMOSAN Konyaspor 3-0 İskenderunspor (MAÇ ÖZETİ) 01.04.2025 | 23:06
01:17
GOL | Tümosan Konyaspor 3-0 İskenderunspor 01.04.2025 | 22:47
01:29
GOL | Tümosan Konyaspor 1-0 İskenderunspor 01.04.2025 | 22:46
00:57
GOL | Tümosan Konyaspor 2-0 İskenderunspor 01.04.2025 | 22:45
08:45
Galatasaray 0-0 Tümosan Konyaspor (MAÇ ÖZETİ) 28.02.2025 | 00:56
07:17
İkas Eyüpspor 0-0 RAMS Başakşehir (MAÇ ÖZETİ) 28.02.2025 | 00:56
00:52
GOL | Erzurumspor 0-1 İstanbulspor 27.02.2025 | 18:23
00:59
GOL | Erzurumspor 0-2 İstanbulspor 27.02.2025 | 18:23
01:11
GOL | Erzurumspor 0-3 İstanbulspor 27.02.2025 | 18:22
00:33
GOL | Kasımpaşa 0-1 Göztepe 27.02.2025 | 18:20
00:53
GOL | Kasımpaşa 0-5 Göztepe 27.02.2025 | 18:20