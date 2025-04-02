Fenerbahçe-Galatasaray maçında saha karıştı!

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Mert Müldür ile Victor Osimhen arasında başlayan kavga, maçın geri kalan dakikalarında yedek kulübelerine sıçradı. İşte o anlar...