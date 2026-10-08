GOL İZLE | Denizli İdmanyurdu 1959 SK 0-1 Serikspor (Sertan Yıldız)
08 Ekim 2026 18:51
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turu maçında Serikspor, Denizli İdmanyurdu 1959 SK karşısında 4. dakikada Sertan Yıldız’ın attığı golle durumu 1-0'a getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
GOL İZLE | Denizli İdmanyurdu 1959 SK 0-1 Serikspor (Sertan Yıldız) 08.10.2026 | 18:50
00:56
GOL İZLE | Erciyes 38 FK 2-0 Kahta 02 Spor (Fatih Yiğit Şanlıtürk) 08.10.2026 | 16:19
10:16
MAÇ ÖZETİ İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor 06.10.2026 | 22:17
10:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Sakaryaspor 2-0 ArIt Kayadibispor 06.10.2026 | 21:04
01:10
GOL İZLE | Karşıyaka 3-1 1923 Afyonspor (Erhan Öztürk) 06.10.2026 | 20:45
00:58
GOL İZLE | Karşıyaka 2-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan) 06.10.2026 | 20:40
01:10
GOL İZLE | Karşıyaka 1-1 1923 Afyonspor (Eren Arda Şan) 06.10.2026 | 20:39
01:06
GOL İZLE | Karşıya 0-1 1923 Afyonspor (Hıdır Aytekin KK.) 06.10.2026 | 20:31
09:51
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kırklarelispor 1-0 Bayburtspor 06.10.2026 | 19:08
01:07
GOL İZLE | Sakaryaspor 2-0 Arit Kayadibispor (Hakkı Türker) 06.10.2026 | 19:05
00:54
GOL İZLE | Sakaryaspor 1-0 Arit Kayadibispor (Mertcan Açıkgöz) 06.10.2026 | 19:03
00:56
GOL | Orduspor 1967 9-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:54
00:44
GOL | Orduspor 1967 10-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:54
01:11
GOL | Orduspor 1967 8-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:34
01:02
GOL | Orduspor 1967 7-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:34
01:06
GOL | Orduspor 1967 6-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:33
01:05
GOL | Orduspor 1967 5-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:32
01:09
GOL | Orduspor 1967 4-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:32
01:09
GOL | Orduspor 1967 3-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:32
00:56
GOL | Orduspor 1967 2-0 Torul Belediye Spor 17.09.2026 | 20:31