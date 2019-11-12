Bolivya'dan ayrılan Morales Meksika'ya sığındı
Bolivya'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika'nın sunduğu iltica teklifini kabul etti.
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