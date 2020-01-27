Dünya, Kobe Bryant'ın nasıl öleceğini yıllar önceden bilen bu çizgi film sahnesini konuşuyor!
Dünyaca ünlü NBA yıldızı basketbolcu Kobe Bryant'ın bir helikopter kazasında öleceğini önceden bilen 'Legends of Chamberlain Heights' isimli çizgi filmdeki 2017 yılındaki bu sahneleri konuşuyor!
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