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İran'da Kasım Süleymani'nin intikamı için cami kubbesine kırmızı bayrak çekildi!

04.01.2020 | 17:01

ABD'nin Irak'ın başkenti Bağdat'ta hava saldırısıyla öldürdüğü Kasım Süleymani için İran'da cami kubbesine kırmızı bayrak çekildi! Cami kubbesine çekilen kırmızı bayrağın Kasım Süleymani'nin intikamı alınana kadar indirilmeyeceği açıklandı.

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