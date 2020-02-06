Annelerimiz filminin fragmanı | Video
Belçika'nın Oscar adayı seçilen ve orijinal ismi "Nuestras Madres" olan yapım, Guatemala'da 200 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan iç savaşın acılarını sinemaya aktarıyor. Askeri darbe sırasında babasının kayboluşundan esinlenen yönetmen Cesar Diaz, 2018'de darbecilerin yargılanmasıyla başlayan filminde, kendi aile geçmişini araştıran bir antropoloğun hikayesini anlatıyor. Prömiyerini gerçekleştirdiği "Cannes Film Festivali"nde iki ödüle birden layık görülen yapımda, Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverria ve Victor Moreira rol alıyor.
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