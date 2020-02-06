Şeker Çocuk filminin fragmanı | Video

ABD'li oyuncu Shia LaBeouf'un kendi hayatından esinlenerek kaleme aldığı "Şeker Çocuk" ünlü aktörün çocukluk ve gençlik yıllarında babasıyla ilişkisini, onun getirdiği psikolojik durumları ele alıyor. Alma Har'el'in yönetmen koltuğuna oturduğu filmde, LaBeouf'un yanı sıra Lucas Hedges, Noah Jupe, Natasha Lyonne, Maika Monroe ve şarkı sözü yazarı FKA Twigs ile komedyen Byron Bowers rol alıyor.