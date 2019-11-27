Web TV Medya Esra Erol (26 Kasım 2019 Salı) canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz izle! Aldatılan koca'dan karısı hakkında şok sözler...

Esra Erol (26 Kasım 2019 Salı) canlı yayın tamamı tek parça kesintisiz izle! Aldatılan koca'dan karısı hakkında şok sözler...

27.11.2019 | 08:41

Esra Erol'da 26 Kasım 2019 Salı canlı yayınında; dertli koca Mehmet Tunçbilek, karısı Makbule Tunçbilek'in kendisini Bayram Karaseyit'in verdiği bir kilo et karşılığında terk ettiğini açıkladı!

ESRA EROL'DA ALDATILAN KOCADAN İNANILMAZ ŞOK İTİRAFLAR "KARIMI BİR KİLO ETLE..."
ESRA EROL (25 KASIM 2019 PAZARTESİ) CANLI YAYIN TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! ALDATILAN DERTLİ KOCA: KARIMI BİR KİLO ET İLE...

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