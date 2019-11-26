Esra Erol'da aldatılan kocadan inanılmaz şok itiraflar "Karımı bir kilo etle..."
atv'nin çok izlenen programı Esra Erol'da canlı yayınında (25 Kasım 2019 Pazartesi) karısı (Makbule Tunçbilek) evden kaçan dertli koca Bayram Karaseyit, karısının bir kilo et karşılığında kendisini aldattığını açıkladı! Dertli koca Bayram Karaseyit, Ersa Erol canlı yayınında evden kaçan karısı Makbule Tunçbilek hakkında inanılmaz şok açıklamalarda bulundu.
ESRA EROL (25 KASIM 2019 PAZARTESİ) CANLI YAYIN TAMAMI KESİNTİSİZ TEK PARÇA İZLE! ALDATILAN DERTLİ KOCA: KARIMI BİR KİLO ET İLE...
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