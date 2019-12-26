İşte 2020 yılı son asgari ücret zammı rakamları... 2020 asgari ücret zammı için işçi ne istiyor, işveren ne istiyor?

İşte 2020 yılı asgari ücret zammı için işçi ve işverenlerin istediği rakamlar... 2020 yılı asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşçilerin gözü kulağı 2020 yılı asgari ücret zammını belirleyecek olan komisyonun bugün yapacağı açıklamada! İşte 2020 yılı asgari ücret zammı için yapılan çalışmalardaki son durum ve son rakamlar...