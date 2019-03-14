"Alengirli işlere bulaşan zatı aday diye Ankara'da dayattılar!"

Ankara Yenimahalle AK Parti Mitingi'nde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP/HP/İyi Parti ortak Ankara adayı konusun da değinerek "Biz başarıyı ödüllendirirken onlar ne yaptı? Bay Kemal gitti, büyükşehirde kendisi gibi sürekli kaybeden birisini buldu. Daha önce iki kez ret yemiş geçmişte belediye başkanlığı yaptığı yerde yüzde 10'u zor bulan birini aday yaptılar. Alengirli işlere bulaşan zatı adayımız diye Ankara'ya dayattılar" dedi.