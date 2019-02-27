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Bakan Albayrak: Hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak: "Vergi sisteminiz ne kadar adaletli ve verimli olursa ülkenin yapısı, sistemi, temel altyapısı o kadar güçlü olur. Maliye politikası, ekonomide dengelenmeyi ve dönüşümü yönetmek için en önemli araçlarımızdan bir tanesi. Vergi politikasında her zaman gözettiğimiz hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz. 16 senede kayıtlı ekonomiye geçiş noktasında çok önemli adımlar atıldı. Vergi politikalarımızı çok etkin bir şekilde sahada uygulayacağız. Gelir dağımını daha adil hale getirme, vergiye uyumu kolaylaştırma ve kolay vergi sistemi oluşturma önceliklerimiz arasında" ifadelerini kullandığı

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Bakan Albayrak: Hassas dengeyi korumaya devam edeceğiz
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