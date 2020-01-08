Bakan Çavuşoğlu duyurdu! Liderlerden Libya'da ateşkes çağrısı...
Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile ortak açıklama yapıyor. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada; "Başkan Erdoğan ve Putin 12 Ocak'ta Libya'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyor." dedi.
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