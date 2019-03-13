Başkan Erdoğan Pursaklar'da Toplu Açılış Töreninde açıklamalarda bulundu. CHP'nin ezan ve bayrak düşmanlarını çatısı altında topladığını söyleyen Başkan Erdoğan, "Varsa bu bayraktan rahatsızlığı olan, gidip istediği paçavranın altında ölebilir. Ama biz burada olacağız. Ezan ve bayrak düşmanları kendisine yeni çatı buldu. CHP çatısı altında, adı İYİ kendisi kötü bir partinin altında PKK'lıları sızdırmaya çalışıyorlar. Bunları belediye meclis üyesi gösterdiler. Bunlar elbette Kandil'e çalışacaklar." dedi.