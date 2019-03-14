Başkan Erdoğan'dan teröristlerle iş tutan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Başkan Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında, teröristlerle iş tutan CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. İşte Erdoğan'ın o açıklaması:
Kuru kuruya beddua etmenin anlamı yok. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu. Şu anda CHP, HDP ile ortak mı? Sözde İYİ Parti'yle, Saadet Partisi'yle ittifak halinde mi? Ben bunlara dörtlü çete diyorum. şu anda İstanbul'da HDP'nin adayı var mı, sözde İYİ Parti'nin var mı? Yok. Bazı yerlerde Saadet aday çıkarmış. Doğu, Güneydoğu'ya gidelim. Orada sözde İYİ Parti ile HDP'nin adayı var, CHP'nin yok. Bu oluşumun adı sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet, benim ifademle illet ittifakıdır. Şimdi 'kim teröre destek veriyorsa Allah belasını versin' diyor. Senin bedduan tutmaz kı. Sen bunlarla beraber yürüdün. Bütün bu yerel seçimde senin ortağın HDP'dir, sözde İYİ Parti'dir. HDP'nin arkasındaki güç kimdir? PKK'dır.