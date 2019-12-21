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CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'den flaş açıklama "Yavaş, insan içine çıkamayacak"

21.12.2019 | 17:16

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aygün, CHP’den aday olmayı kendisi teklif ettiğinde, ‘Ben bunu hakaret sayarım’ diyen Yavaş’ın daha sonra FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın iknaları sonucu aday olduğunu iddia etti.  CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, bugün verdiği bir röportajda, dilekçesinin gören Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bekle" dediğini ve rüşvet olayının tüm ses,video kayıtlarının Pazartesi sabahı Savcılık makamına sunulacağını belirterek "Yavaş, insan içine çıkamayacak" dedi.

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