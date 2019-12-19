Web TV Türkiye CHP'li Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a 25 Milyon TL'lik rüşvet suçlaması!

CHP'li Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a 25 Milyon TL'lik rüşvet suçlaması!

19.12.2019 | 13:22

Ankara’da CHP içinde ilginç gelişmeler yaşandı. CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP’li Aygün, bir dava üzerinden Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediklerini ileri sürdü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:06
CHP'li Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a 25 Milyon TL'lik rüşvet suçlaması! 19.12.2019 | 13:22
01:24
"Ama bakıyorsunuz ki öbür tarafta Arap Ligi bir toplantı yapıyor 'Türkiye ile ilişkilerinizi kesin' diyor" 19.12.2019 | 12:04
02:46
Bakan Kurum'dan flaş Kanal İstanbul mesajı! Önümüzdeki hafta... 19.12.2019 | 11:48
05:25
Google Türkiye'den gidiyor mu? Google uygulamaları Türkiye'den kalkıyor mu? 19.12.2019 | 11:44
04:10
3 Bin 480 personelin katıldığı Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu devam ediyor 19.12.2019 | 10:58
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya'da önemli açıklamalar 19.12.2019 | 11:12
01:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü 19.12.2019 | 10:46
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuala Lumpur Zirvesi’nde önemli açıklamalar 19.12.2019 | 08:20
16:28
Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz denklem mümkün mü? İşte Doğu Akdeniz gerçeği... 18.12.2019 | 16:10
12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar "Bu adımlar Sevr'in ters köşe edilmesidir" 18.12.2019 | 13:56
03:04
Urla Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Burak Oğuz’un 182 FETÖ'cü ile irtibat halinde olduğu belirlendi! 18.12.2019 | 11:19
05:24
Şehit Kaymakam Muhammet Safıtürk'ün babasından İyi Parti Vekili Türkkan'ın skandal sözlerine ders gibi cevap! 18.12.2019 | 10:36
06:18
Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelge yayınlandı 18.12.2019 | 10:28
01:51
İçişleri Bakanlığı 4 belediye başkanını görevden aldı 18.12.2019 | 10:10
02:26
Kılıçdaroğlu FETÖ’cü olduğunu biliyordu 18.12.2019 | 10:09
03:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da 18.12.2019 | 09:41
01:33
İyi Partili vekilden şehit babası hakkında skandal paylaşım "Bu sarıklı arkadaş kim?" 18.12.2019 | 09:28
01:00
'Kıran 8 Operasyonu' 3 bin 480 personelin katılımıyla başlatıldı 18.12.2019 | 09:24
01:20
CHP'den FETÖ tutuklusu başkana destek! 17.12.2019 | 20:33
01:04
Türk Ordusu’ndan Rasulayn’da doğan Barış bebeğe şefkat eli 17.12.2019 | 18:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN