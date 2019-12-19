CHP'li Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a 25 Milyon TL'lik rüşvet suçlaması!

Ankara’da CHP içinde ilginç gelişmeler yaşandı. CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 8 Belediye Meclis Üyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP’li Aygün, bir dava üzerinden Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediklerini ileri sürdü.