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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP / HDP / İyi Parti / SP 4'ü bir araya gelmişler...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan: "İşte şu anda kim kimle kol kola... CHP, HDP, sözde İYİ Parti ve ne yazık ki Saadet Partisi... 4'ü bir araya gelmişler. 'Kişi sevdikleriyle beraberdir' Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.. Ya huyundan ya suyundan ya dilinden bir yerinden kapacak. CHP ile kol kola olan ne olacak. Onlar gibi olacak. Aynı şekilde HDP ile... Bizim ittifakımızın adı Cumhur İttifakı... Nerede başladı? 15 Temmuz'da başladı. Yenikapı ruhuyla yürüyoruz. Pazara kadar değil, mezara kadar" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP / HDP / İyi Parti / SP 4'ü bir araya gelmişler...
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